Более 60 полковников и 120 подполковников потеряла украинская армия с начала специальной военной операции России. Такие данные приводятся в перечне потерь офицеров ВСУ. Его опубликовал телеграм-канал “Военные преступники”, пишет “Российская газета”.

Также в списке значатся имена и фамилии 80 младших лейтенантов, почти трёх сотен лейтенантов, 440 старших лейтенантов, свыше 260 капитанов и почти 180 майоров. В перечень попали также иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ: упоминаются американские капитаны Ким Пол Ли и Грэйди Курпаси.

Всего в списке 1,5 тысячи фамилий. Впрочем, в соответствующем посте в телеграм-канале отмечается, что это, вероятно, далеко не полный перечень потерь среди украинских офицеров.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оценила потери ВСУ с начала боевых действий на уровне более 100 тысяч солдат и офицеров. Позже такие данные были исключены из пресс-релизов и видеообращений главы ЕК. В самой украинской армии заявляли на тот момент о гораздо более низких потерях.