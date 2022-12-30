Техника, которая способна “перемолоть любое оружие” и “разорвать западное эго”. Такие восторженные отзывы об истребителе Су-57 оставили индийские пользователи сети Интернет, посмотревшие видео о взлёте самолёта. Об этом сообщает издание iReactor со ссылкой на Hindustan Times.

На днях Министерству обороны России была передана партия Су-57. Как отмечают военные эксперты, пока аналогов этому истребителю не существует – он оснащён самой современной техникой и вооружением. С этим мнением согласны и индийские комментаторы, которые указали, что российский самолёт “самый мощный зверь из когда-либо построенных”.

Как сообщалось ранее, госкорпорация “Ростех” сейчас ведёт модернизацию авиазавода в Комсомольске-на-Амуре. Её цель – нарастить выпуск Су-57 для Воздушно-космических сил России. Предполагается, что к 2030 году на вооружении будет стоять почти восемь десятков таких самолётов.