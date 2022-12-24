Российские ВС предпринимают все возможное, чтобы прекратить обстрелы Донецка украинскими боевиками. Для этого они устроили настоящую охоту на кочующие реактивные системы залпового огня, которые вели огонь по столице ДНР и подходам к Соледару, пишет портал “Военное обозрение”.

Контрбатарейная борьба ВС РФ принесла желаемые результаты. В результате охоты удалось уничтожить сразу несколько РСЗО противника.

Сперва российским военным удалось вычислить местоположение вражеских установок и отследить их перемещение. Затем были нанесены сокрушительные удары, уничтожившие РСЗО вместе с расчетами.

Одна из установок попала под удар рядом с Авдеевкой, куда приехала перезаряжаться. Другую ликвидировали на выезде из Павловска (ранее – Красноармейск).