В декабре 10 жителей Херсонской области были задержаны за пособничество украинской армии. Они выполняли функции корректировщиков артиллерийского огня и наблюдателей. Кроме того, некоторые состояли в диверсионно-разведывательных группах противника, сообщили представители пресс-службы МВД России.

Кроме того, они рассказали, что из незаконного оборота было изъято 212 ручных гранат, два гранатомета, 470 охотничьих ружей, 28 пистолетов и 6 автоматов. Всего сотрудники полиции изъяли более 500 единиц оружия.

Задержанные корректировщики, наблюдатели и диверсанты стали фигурантами уголовного дела, в рамках которого осуществляются допросы, экспертизы и иные следственные мероприятия.

Напомним, что 14 декабря были задержаны корректировщики, работающие на ВСУ в октябре текущего года, один из которых успел сбежать в Краснодарский край.