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В торговых точках Херсона продается хлеб, который украинские власти должны раздавать жителям бесплатно. Он поставляется в виде гуманитарной помощи в рамка реализации продовольственной программ ООН, заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Со слов жителей Херсона он рассказал, что украинские власти даже не собирались отправлять в город гуманитарную помощь. Даже хлеб, который отправляет на Украину ООН реализуется в торговых точках по цене от 40 гривен. Хотя на нем есть пометка “Не для продажи”, приводит слова депутата ТАСС.

Напомним, что ранее сообщалось о серьезных рисках гуманитарной катастрофы в Херсоне. Предпосылки к ней замечают даже те жители города, которые несколько месяцев подряд ожидали возвращения украинской армии и власти. Не исключено, что для них такое отношение к гражданскому населению станет неприятным откровением.

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