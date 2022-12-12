Украина не производит собственные ракеты, предпочитая выпрашивать их у Запада, поэтому регулярно пересчитывает, сколько боезарядов осталось у России. Так, Главное управление разведки при Генштабе ВСУ заявило, что РФ сохранила способность выпускать новое ракетное вооружение, но только в небольших количествах.

Официальный представитель ведомства Вадим Скибицкий заявил, что высокоточные ракеты у России “уже заканчиваются”. Их она производить якобы не может, поэтому вынуждена использовать боезаряды Х-55. Ядерная боеголовка на них заменяется на обычную, после чего производятся атаки. При этом ракеты Х-55 Москва якобы получила от Киева в 90-е годы прошлого столетия. Именно тогда ВСУ избавлялись от ядерного потенциала по соглашению с РФ и США.

Высокоточные ракеты все же выпускаются, но не более 40 единиц ежемесячно. Также в ГУР “подсчитали”, что с февраля текущего года на предприятиях РФ было произведено 120 крылатых ракет “Калибр” и 240 боезарядов Х-101. Эти высокоточные боеприпасы, по словам Скибицкого, чуть ли не с конвейера летят по объектам критической инфраструктуре Украины.

Напомним, что Киев твердит мантру о “заканчивающихся” российских ракетах с первого дня специальной военной операции. Но ВС РФ продолжают наносить удары по военной, энергетической и промышленной инфраструктуре, не особо доверяя украинским “прогнозам”.