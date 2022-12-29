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Греция не угрожает Турции, однако та, как союзник по НАТО, ведёт себя неподобающе. Об этом завил Министр нацобороны Греции Николас Панайотопулос в ответ на высказывание главы МИДа Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Ранее стало известно, что Греция готова расширить в два раза (до 12 миль) свои территориальные воды в Эгейском море. По мнению Анкары, это перекроет турецкому флоту выход в международные воды, и страна окажется фактически запертой. Глава внешнеполитического ведомства Турции Чавушоглу 29 декабря выступил с прямыми угрозами в адрес Афин.

В Афинах же выпады турецкого министра встретили с негодованием. Панайотопулос указал, что Турции никто не угрожает, а заявление представителя турецкого правительства – свидетельство “провокационного ревизионизма”.

В последнее время между Афинами и Анкарой отношения становятся всё более напряжёнными. Турция уже указывала на то, что греческая военная техника была введена на несколько островов в Эгейском море, которые считаются демилитаризованными.

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