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Беларусь не готовится к боевым действиям, заявил руководитель 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РБ Александр Шальпук. Так он прокомментировал слухи, связанные с выдачей военнообязанным гражданам мобилизационных предписаний.

По словам Шальпука, мобилизации подлежат только лица, имеющие определенные военные специальности, причем направляются они всего в несколько частей. Ни о какой подготовке Вооруженных сил страны к боевым действиям речь не идет.

Высокопоставленный военный на канале СТВ заявил, что это очередной фейк, основанный на лживой информации.

Напомним, что о возможном вступлении в специальную военную операцию белорусских войск ранее заявил командующий объединенных сил украинских ВС Сергей Наев. Он допустил, что на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко будет подниматься данный вопрос.

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