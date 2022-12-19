Беларусь не готовится к боевым действиям, заявил руководитель 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РБ Александр Шальпук. Так он прокомментировал слухи, связанные с выдачей военнообязанным гражданам мобилизационных предписаний.

По словам Шальпука, мобилизации подлежат только лица, имеющие определенные военные специальности, причем направляются они всего в несколько частей. Ни о какой подготовке Вооруженных сил страны к боевым действиям речь не идет.

Высокопоставленный военный на канале СТВ заявил, что это очередной фейк, основанный на лживой информации.

Напомним, что о возможном вступлении в специальную военную операцию белорусских войск ранее заявил командующий объединенных сил украинских ВС Сергей Наев. Он допустил, что на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко будет подниматься данный вопрос.