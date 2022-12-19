Израильскими археологами, проводившими раскопки в городе Тель-Цаф к юго-востоку от Бейт-Шеана, были обнаружены древнейшие следы использования людьми хлопка на Ближнем Востоке. Специалистами был проведен анализ обнаруженных волокон хлопка, согласно которому их возраст достигает 7 тысяч лет. Соответствующая информация была опубликована в издании Arkeonews.

Ранее ученые считали, что хлопковая ткань появилась в данном регионе на несколько столетий позже. По мнению специалистов, хлопок импортировался из долины реки Инд, где сейчас находится территория современного Пакистана. На тот момент данная территория являлась единственным местом для его выращивания. Исследователи уверены, что в ту эпоху хлопковые нити могли использоваться не только для пошива одежды, так и для создания рыболовных снастей и для охоты.

На данный момент историки выясняют причину, почему город Тель-Цаф перестал существовать, ведь археологами были найдены доказательства того, что в городе отсутствовали признаки бедности и было много ресурсов для жизни людей.