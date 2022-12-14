Как сообщает портал «Газета.ru», в одном из болот Дании археологи обнаружили тело, возраст которого составляет примерно 5 тысяч лет. Результаты своего открытия ученые передали порталу LiveScience.

Сообщается, что археологи часто находят так называемые «болотные тела», то есть полностью или частично сохранившиеся останки человеческого тела в торфяных болотах Северной Европы. За последние 200 лет ученые обнаруживали человеческие останки на территории такие стран, как Германия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Ирландия.

В этот раз археологи обнаружили останки нижней челюсти с зубами, кости ног и таза. Возраст и пол обнаруженных останков человека неизвестен. Археологи надеются, что по зубам смогут узнать точный возраст останков.

Также сообщается, что возле обнаруженных костей археологи нашли останки кремниевого топора и кости животных. Данные находки могут говорить о том, что в эпоху неолита человека могли убить в ходе какого-то ритуала.