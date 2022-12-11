Британская разведка, которая безоглядно доверяет Генштабу ВСУ и черпает информацию из его красочных сводок, заявила, что Иран мог отправить в Россию очередную партию дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136.

Разведчики напомнили, что последнее сообщение Генштаба ВСУ о прилетах “летающих мопедов”, называемых так из-за характерного звука двигателя, датируется 17 ноября. После этого была зафиксирована пауза, а новая атака осуществлялась уже 6 декабря. В промежутке между этими датами ВС РФ якобы не имели в своем распоряжении барражирующих боеприпасов.

«Впервые за три недели поступили сообщения об атаках предоставленных Ираном беспилотных летательных аппаратов. Эти события еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен дронов Shahed и теперь получила пополнение», – заявляют представители MI6.

Они призвали украинскую ПВО готовиться к новым атакам дронов. Однако несмотря на громогласные заявления Киева о “десятках сбитых беспилотников”, барражирующие боеприпасы “Герань-2”, которые Украина и Запад почему-то называют “Шахидами”, успешно поражают все намеченные цели.