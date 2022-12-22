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Белорусская армия продолжает пополняться вооружением, которое приходит из России в рамках соответствующего соглашения между Минском и Москвой. 22 декабря в Белоруссию прибыла партия зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) “Тор-М2К”. Об этом заявил представитель Минобороны Беларуси Леонид Касинский – передаёт ТАСС.

Высокопоставленный военный уточнил, что уже в ближайшее время комплексы поступят в распоряжение воинских частей. Сколько именно комплексов прибыло, в сообщении ТАСС не уточняется.

Касинский высоко оценил характеристики российских ЗРК. В частности, он отметил, что они способны поражать любые цели на разной высоте. Белорусские военные ранее освоили такие комплексы, они уже имеются в войсках страны.

Зенитно-ракетные комплексы “Тор” в разных модификациях выпускаются ещё с 80-х годов прошлого века. Они находятся на вооружении во многих странах мира. В основном, в бывших советских республиках, Ближнем Востоке, странах Африки и Южной Америки.

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