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Россия не собирается сворачивать специальную военную операцию на Украине, заявил в эфире телеканала ABC представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В ответ на вопрос о планах российского лидера Владимира Путина Кирби отметил, что РФ продолжит спецоперацию. В подробности он вдаваться не стал. Также политик не захотел оценивать планы президента России по Украине, передает РИА Новости.

Напомним, что именно Соединенные Штаты вместе со своими союзниками по Североатлантическому альянсу делают все возможное для затягивания конфликта на Украине. Они накачивают Киев оружием, обучают боевиков ВСУ на европейской территории, в Канаде и США, а также отправляют наемников для участия в боевых действиях. При этом Вашингтон опасается прямого противостояния с Москвой.

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