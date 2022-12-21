Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты является сигналом для России, подтверждающим, что Вашингтон не намерен прекращать поддержку Киева. Он будет осуществлять ее столько, сколько понадобиться, заявил один из высокопоставленных чиновников Белого дома, передает РИА Новости.

Также политик отметил, что Украина не намерена сдаваться, поэтому если президент России Владимир Путин рассчитывает на это, он ошибается. То же самое относится и к развалу Североатлантического альянса, добиться которого РФ не удастся.

Напомним, что Зеленский намерен встретиться с президентом США Джо Байденом, а также выступить с речью в Конгрессе. Американские пользователи Сети уже отреагировали на его приезд, сообщив, что “попрошайка” прибыл в Соединенные Штаты “забирать деньги” налогоплательщиков”.