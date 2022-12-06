Аргентинские палеонтологи смогли обнаружить останки нового вида динозавров, живших на нашей планете около 70 миллионов лет тому назад. Останки динозавров были найдены в районе населенного пункта Салитраль-Морено.

Отмечается, что найденные скелеты динозавров говорят о том, что животные были небольших размеров. По словам ученых, размеры этих ящеров свидетельствуют о том, что в местах обитания животного была нехватка еды. Длина тела данного вида динозавра достигала всего лишь 2-3 метра, а это почти в два раза меньше размеров других представителей динозавров, живших в тот период.

Специалисты отметили, что данный вид динозавров, который получил название Patagopelta cristata, обитал в аргентинской Пантагонии в конце мелового периода. Учеными детально изучили кости и панцирь и пришли к выводу, что это новый вид анкилозавров. Немного ранее археологами были найдены останки подобных животных на Северном полушарии, а вот на Южном очень редко.

На данный момент специалистами проводится тщательное исследование, которое поможет узнать более детальную информацию об этом виде динозавров.