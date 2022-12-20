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Уничтожать терминалы спутниковой системы Starlink на Украине российской армии станет проще. Специалисты уже испытывают новый комплекс, который сможет выявлять американское оборудование и передавать его координаты. Об этом сообщает издание Avia.pro.

“Борщевик” – такое название получил комплекс – способен определять координаты терминалов Starlink на расстоянии до 10 километров. Предположительно, система перехватывает спутниковые данные, благодаря чему координаты оборудования определяются с высокой точностью.

Американская спутниковая система Starlink, которую разработала и внедрила компания миллиардера Илона Маска SpaceX, обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет. ВСУ используют Starlink, чтобы оперативно координировать действия подразделений. Эксперты полагают, что активные боевые действия украинская армия может вести именно благодаря Starlink.

При этом в публикации Avia.pro отмечается, что применение против одного спутникового терминала высокоточного оружия вряд ли будет целесообразно. Стоимость корректируемых артиллерийский боеприпасов куда выше цены отдельного спутникового приёмника.

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