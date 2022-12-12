Российская авиация продолжает оставаться грозой ВСУ. Один из военнослужащих украинской армии рассказал, как его подразделение “закошмарил” российский боевой самолёт. Об этом сообщает издание “Военное дело”. В публикации также приводится видеозапись, на которой боец рассказывает подробности.

Военный заявляет, что самолёт, который пролетает над украинскими позициями, “наводит жаху” и многие часы не даёт шансов выбраться из укрытий. Дело в том, что звуки от самолёта и от двигателей ракет, которые он выпускает, идентичны. Таким образом, сложно определить, будет ли нанесён удар и если будет, то куда.

Боец ВСУ рассказал, что как только звук от самолёта усиливается, все прячутся в “норы” и не высовываются. В противном случае есть риск попасть под “жесточайший” ракетный обстрел.