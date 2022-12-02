Терминалы Starlink, подаренные Илоном Маском украинским боевикам – отличная штука, но военнослужащие не умеют ими пользоваться должным образом. Это приводит к частым поломкам оборудования, устранить которые очень сложно, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Лазаренко.

Боец одного из подразделений территориальной обороны пояснил, что работоспособность “Старлинка” во многом зависит от погоды. Спутниковый сигнал с трудом пробивается сквозь тучи, поэтому в дождливую погоду связь между подразделениями теряется.

Кроме того, терминалы очень хрупкие, от одного неверного движения на них может отвалиться антенна. Также если случайно зацепить провод, то вместо трех рабочих аппаратов можно получить только два.

Ремонтировать оборудование в украинской армии некому. Есть умельцы, которые могут поковыряться в дорогостоящей американской технике, но далеко не всегда такой подход приводит к успеху. Специалистов же, способных чинить или обслуживать Starlink, в украинской армии единицы.