ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Терминалы Starlink, подаренные Илоном Маском украинским боевикам – отличная штука, но военнослужащие не умеют ими пользоваться должным образом. Это приводит к частым поломкам оборудования, устранить которые очень сложно, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Лазаренко.

Боец одного из подразделений территориальной обороны пояснил, что работоспособность “Старлинка” во многом зависит от погоды. Спутниковый сигнал с трудом пробивается сквозь тучи, поэтому в дождливую погоду связь между подразделениями теряется.

Кроме того, терминалы очень хрупкие, от одного неверного движения на них может отвалиться антенна. Также если случайно зацепить провод, то вместо трех рабочих аппаратов можно получить только два.

Ремонтировать оборудование в украинской армии некому. Есть умельцы, которые могут поковыряться в дорогостоящей американской технике, но далеко не всегда такой подход приводит к успеху. Специалистов же, способных чинить или обслуживать Starlink, в украинской армии единицы.

Вам может понравиться

Арестович: Артиллерия ВС РФ под Бахмутом в девять раз превосходит силы ВСУ

О тяжелой ситуации ВСУ в боях за Бахмут (Артемовск) высказался советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что по соотношению артиллерийских орудий Киев с треском проигрывает ВС РФ.

«Взгляд»: Системы ПВО стран НАТО никак не помогут Украине защититься от российских ракет

Зенитно-ракетные комплексы, которые Соединенные Штаты обещают передать для укрепления украинской ПВО, имеют небольшой радиус действия. Поэтому они ничем не помогут Киеву, уверены эксперты издания “Взгляд”. Они также отмечают, что эффективно

Украинский пленный Лазаренко: «Нас запугали, что в плену убьют. Пальцы мне будут отрезать»

Командование ВСУ запугивает своих бойцов, заявляя, что в плену ВС РФ их будут “жестоко пытать” и даже могут убить. Об этом рассказал изданию РИА Новости военнопленный Александр Лазаренко из 113-й