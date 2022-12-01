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Командование ВСУ запугивает своих бойцов, заявляя, что в плену ВС РФ их будут “жестоко пытать” и даже могут убить. Об этом рассказал изданию РИА Новости военнопленный Александр Лазаренко из 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

По словам пленного, его пугали, что “русские отрежут ему пальцы”, а после длительных пыток просто ликвидируют.

“Но сегодня эти люди (российские военнослужащие – прим. Discover24.ru) дали мне попить воды, тушенки и налили чай” – сообщил Лазаренко.

Боец рассказал, что когда попал в плен, то просил российского офицера дать ему сбежать и застрелить при попытке побега, так как боялся “жестоких пыток”.

Напомним, украинская сторона постоянно рассказывает подобные басни, но пока имеются лишь железные доказательства ее вины. Боевики ВСУ действительно издеваются над пленными, расстреливают их и содержат в ужасных условиях, чему имеется большое количество подтверждений.

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