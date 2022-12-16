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Пилот украинского истребителя МиГ-29 с позывным “Джус” рассказал американскому изданию The Drive о воздушных боях в ходе СВО на Украине.

Он пояснил, что летчикам ВСУ приходится туго, так как ВКС РФ практически 24 часа в сутки проводят патрулирование. При этом все российские истребители хорошо вооружены, у них имеются различные виды средств поражения. “Джус” рассказал об одном из них, которое считает самым опасным.

Речь идет о ракетах класса “воздух-воздух” Р-37, которые используются на истребителях МиГ-31БМ и Су-35. Дальность поражения целей у них составляет 200 километров, поэтому пилоту необходимо постоянно смотреть в оба. Если не заметить эту ракету, можно автоматически считать себя мертвецом, рассказал “Джус”. Для уклонения от удара Р-37 нужно выполнять достаточно сложные трюки в воздухе, на которые способны далеко не все пилоты ВС Украины.

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