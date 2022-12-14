На Купянском направлении группа боевиков ВСУ продвигалась по лесополосе и длительное время оставалась незаметной. Однако потом военнослужащие решили подсветить путь фонариками, чем и выдали себя, сообщает РИА Новости.

Журналисты ссылаются на командира подразделения спецназа ЗВО, который рассказал подробности об уничтожении отряда противника. Офицер пояснил, что обнаружили группы ВСУ бойцы с наблюдательного пункта. Они моментально заметили свет включившихся фонарей, после чего оставалось только отправить координаты артиллеристам.

«Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют враги наши, включают фонари», – сообщил офицер.

Он добавил, что подразделение противника было сразу уничтожено артиллерийским огнем.