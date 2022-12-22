Из группы в 32 человека только после одного боя осталось всего 6. При этом командование вынуждает подразделения доукомплектовываться и отправляет на те же позиции, которые уже были разбиты несколько раз. Об этом рассказали бойцы украинской армии в видеообращении, которое публикует издание “Взгляд”.

Когда был записан ролик, неизвестно. Но есть предположение, что на видео военнослужащие 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Они рассказали, что посылая солдат на позиции в Артёмовске, командование пообещало артиллерийское прикрытие, которого в итоге не оказалось. В результате группа бойцов попала под миномётный обстрел. Также по военным били из систем “Град”. В результате чего, по словам одного из людей в ролике, из 32 человек в живых осталось только шестеро.

Тела убитых сослуживцев военным забрать тоже не удалось из-за интенсивного обстрела.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда украинские военные публично жалуются на сильные обстрелы в районе Артёмовска, на продвижение здесь российских войск и на ошибки собственного командования.