ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из группы в 32 человека только после одного боя осталось всего 6. При этом командование вынуждает подразделения доукомплектовываться и отправляет на те же позиции, которые уже были разбиты несколько раз. Об этом рассказали бойцы украинской армии в видеообращении, которое публикует издание “Взгляд”.

Когда был записан ролик, неизвестно. Но есть предположение, что на видео военнослужащие 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Они рассказали, что посылая солдат на позиции в Артёмовске, командование пообещало артиллерийское прикрытие, которого в итоге не оказалось. В результате группа бойцов попала под миномётный обстрел. Также по военным били из систем “Град”. В результате чего, по словам одного из людей в ролике, из 32 человек в живых осталось только шестеро.

Тела убитых сослуживцев военным забрать тоже не удалось из-за интенсивного обстрела.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда украинские военные публично жалуются на сильные обстрелы в районе Артёмовска, на продвижение здесь российских войск и на ошибки собственного командования.

Вам может понравиться

Бузова появилась на премии Fashion TV в кожаном платье с обнаженной грудью

В своих социальных сетях телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фото своего образа с красной дорожки на премии Fashion TV. Для выхода в свет Бузова остановилась на необычном наряде, который

РИА Новости: Россия и Иран отменяют Европу

Беспрецедентные санкции против России навредили не столько ей, сколько Европе, сообщает американское издание Bloomberg. Авторы публикации отмечают, что после введения рестрикций Россия наладила отличные отношения с Ираном, также долгое время

Президент РФ Путин: Боевые возможности российской армии будут постоянно расти

Российские военнослужащие, участвующие в СВО продемонстрировали, что способны уверенно противостоять военному потенциалу всего Североатлантического альянса, заявил на заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что российский ВПК