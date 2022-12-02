Спутниковая сеть Starlink американской компании Space X военными ВСУ используется не только для выполнения боевых задач, но и в личных целях. Об этом рассказал украинский военнопленный Сергей Лазаренко. Его слова приводит РИА “Новости”.

Пленный уточнил, что командиры ВСУ дают по 10-20 минут для выхода в Интернет. Это время военные используют для общения с родственниками или для просмотра “всякой фигни” в социальных сетях. Лазаренко уточнил, что при таком использовании Starlink трафик сильно падает, поскольку “набегает 20-30 человек”. Впрочем, скорость связи при этом “терпимая”.

Space X принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Ранее он заявлял, что его компания несёт серьёзные расходы на содержание Starlink на Украине: по итогам этого года, издержки составят более 100 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что Starlink играет важную роль при ведении боевых действий. С помощью высокоскоростного доступа в Интернет, ВСУ оперативно координирует действия войск.