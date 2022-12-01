ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 17:01 1 декабря в Киеве прогремел мощный взрыв. Портал Страна.ua сообщил о сильном задымлении, а также выложил видеозапись. На ролике видно, как над одним из районов в небо взметнулся столбы дыма и огня.

По одной из версий, которую озвучили журналисты, взрыв стал результатом обезвреживания обнаруженной военными мины. Но каких-либо подробностей и официальной информации о происшествии пока не поступало, передает ТАСС.

Стоит отметить, что буквально за полчаса до взрыва по всей территории Украины был объявлен отбой воздушной тревоги. До этого сирены звучали во всех областях, в том числе, и на оккупированных Киевом российских территориях, присоединенных в результате референдума.

Напомним, что ВС РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. В Киеве заявляют, что в ближайшие дни ожидаются новые ракетные удары по критической инфраструктуре.

Вам может понравиться

Онуфриенко оценил военное значение Кинбурнской косы в Николаевской области

Кинбурнская коса временно потеряла свое стратегическое значение для российских войск. Отсутствие намерений начинать наступление в сторону Николаева делает эту территорию почти бесполезной, рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он пояснил, что

Die Welt: в Германии столкнулись с нехваткой боеприпасов из-за помощи Украине

Боеприпасов, находящихся в арсенале бундесвера, хватит максимум на несколько дней войны. Армия Германии не готова для ведения гипотетических полномасштабных боевых действий. Об этом пишет издание Die Welt – передаёт РИА

Минобороны: Ефрейтор ВС РФ Кондыбко вступил в бой с боевиками ВСУ и обратил их в бегство

Ефрейтор ВС РФ Захар Кондыбко проявил героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Столкнувшись с целым подразделением противника он не растерялся, а заставил боевиков обратиться в бегство, сообщает Минобороны