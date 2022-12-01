В 17:01 1 декабря в Киеве прогремел мощный взрыв. Портал Страна.ua сообщил о сильном задымлении, а также выложил видеозапись. На ролике видно, как над одним из районов в небо взметнулся столбы дыма и огня.

По одной из версий, которую озвучили журналисты, взрыв стал результатом обезвреживания обнаруженной военными мины. Но каких-либо подробностей и официальной информации о происшествии пока не поступало, передает ТАСС.

Стоит отметить, что буквально за полчаса до взрыва по всей территории Украины был объявлен отбой воздушной тревоги. До этого сирены звучали во всех областях, в том числе, и на оккупированных Киевом российских территориях, присоединенных в результате референдума.

Напомним, что ВС РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. В Киеве заявляют, что в ближайшие дни ожидаются новые ракетные удары по критической инфраструктуре.