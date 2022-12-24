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Украинские СМИ в панике заявили о наступлении белорусских войск, испугавшись колонны грузовых автомобилей со знаком “К”.

Этот знак означает как раз “Колонна” и был нанесен на гражданские грузовики. Однако корреспонденты и военные эксперты не стали разбираться, а тут же подняли панику, сообщив о “вторжении” ВС Белоруссии на Украину. К ним подключились пропагандисты, раздувшие пламя паники, пишет портал “Военное обозрение”.

“Никакой особой функции, кроме как предупредительной знак “К” не несет. Колонна на получает каких-либо преимущество в движении. По правилам дорожного движения эта табличка лишь сообщает, что идет колонна. Она может быть достаточно длинной”, – объяснил значение знака представитель ГИБДД.

Он также отметил, что для встречных авто знак “К” является предупреждением на тот случай, если сзади идущие машины попытаются обогнать колонну. Для тех же, кто едет сзади, он выступает в качестве своеобразной рекомендацией не обгонять.

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