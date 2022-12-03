Корреспонденты РИА Новости пообщались с пленными бойцами ВСУ Александром Калиновским и Александром Павленко и узнали много нового о взаимодействии украинской армии и жителей Донбасса.

Выяснилось, что отношение в оккупированных Киевом населенных пунктах ДНР отношение к ВСУ настолько негативное, что командование запрещает боевикам вступать в какое либо общение с жителями. Их вынуждают постоянно сидеть в занятых домах, не высовываясь без важного повода на улицу.

При необходимости сходить в магазин бойцам приходилось переодеваться в гражданскую одежду.

«Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», – рассказал Калиновский.

Напомним, что ранее пленный десантник ВСУ поведал, что подготовка, которую он проходил в Великобритании, совершенно не пригодилась ему в ходе боевых действий, так как была слишком примитивной.