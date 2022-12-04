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Украинские боевики случайно сняли на видео самоотверженный поступок российского воина и опубликовали ее в Сети, сообщил сайт телеканала РЕН ТВ.

Бойцы ВС РФ занимались погрузкой боеприпасов, когда внезапно появившиеся разведчики ВСУ открыли по ним огонь. Попасть по кому-то противнику не удалось, но один из грузовых автомобилей со снарядами загорелся. Появилась реальная угроза мощного взрыва, но ее устранил один из российских военнослужащих.

Не обращая внимания на продолжающую стрельбу со стороны противника, а также на риск погибнуть в горящем “Урале”, боец все же сел за руль автомобиля и отогнал его как можно дальше. Тем самым он спас жизни своих сослуживцев, а также предотвратил уничтожение боеприпасов в других машинах.

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