Проблему отсутствия света в домах граждан Киев решил созданием “пунктов несокрушимости”. Причем в одних из этих странных заведений люди теряют сознание из-за генераторов на бензине или дизтопливе, а в других просто нет обещанных света, связи и тепла, пишет портал “Военное обозрение”.

В приоритете у Киева – восстановление железнодорожных узлов, поэтому до граждан ему дела нет. Ведь по железной дороге можно перебрасывать армейские подразделения на разные участки фронта, доставлять топливо, оружие и боеприпасы. А граждане просто путаются под ногами у режима, что-то требуя.

Уже сейчас понятно, что украинцы до марта будут “наслаждаться” отключениями электроэнергии, графики которых составляют, затем переделывают, затем снова составляют, но свет отключают все равно когда захочется. Причем не жалеют и тех, кто находится на одной линии с больницами и другими важными объектами, лишая электричества и критическую инфраструктуру.