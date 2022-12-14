Италия и Франция намерены удовлетворить заявку Киева на поставку систем ПВО SAMP/T, известных также как Mamba. Эти комплексы по заявлению украинских военных и политиков, должны помочь справиться с российскими дронами-камикадзе “Герань-2”.

«Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны… Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности», – заявил посол Франции в Киеве Этьен де Понсен.

Он также пояснил, что поставки могли начаться гораздо раньше, так как Париж моментально согласился удовлетворить запрос Украины. Но Италия долгое время не могла решиться поступить так же.

О способности SAMP/T сбивать барражирующие боеприпасы “Герань” заявил и глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Он также отметил, что комплекс ПВО может обеспечить защиту и от крылатых ракет “Калибр”.