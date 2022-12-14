ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Италия и Франция намерены удовлетворить заявку Киева на поставку систем ПВО SAMP/T, известных также как Mamba. Эти комплексы по заявлению украинских военных и политиков, должны помочь справиться с российскими дронами-камикадзе “Герань-2”.

«Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны… Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности», – заявил посол Франции в Киеве Этьен де Понсен.

Он также пояснил, что поставки могли начаться гораздо раньше, так как Париж моментально согласился удовлетворить запрос Украины. Но Италия долгое время не могла решиться поступить так же.

О способности SAMP/T сбивать барражирующие боеприпасы “Герань” заявил и глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Он также отметил, что комплекс ПВО может обеспечить защиту и от крылатых ракет “Калибр”.

Вам может понравиться

Политолог Минченко: ВС РФ скоро предпримут серьезный шаг в рамках спецоперации

Главнокомандующий СВО Сергей Суровикин в скором времени сделает серьезный ход в рамка спецоперации, чтобы продемонстрировать Западу невозможность одолеть Россию, уверен политолог Евгений Минченко. Он напомнил, что на Западе все чаще

Flightradar зафиксировал стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk над Черным морем в 100 км от берегов Крыма

Всего в 100 километров от Крыма замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, передает “Лента.ру” со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar24. Отмечается, что разведывательный БПЛА поднялся в небо с

Резников: ВСУ возобновят наступление, как только “почва станет твёрже”

Украина не собирается прекращать наступление. Просто сейчас продвижению не способствует погода. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников – сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ. Глава оборонного