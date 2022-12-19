Установление контроля ВС РФ над Марьинкой стало важным достижением специальной военной операции, рассказал изданию “Царьград” военный эксперт Юрий Подоляка. Он пояснил, что этот населенный пункт является ключом ко всему Донецкому направлению, так как теперь российские войска могут взять Авдеевку, окончательно закрыть вопрос с Артемовском и разрушить всю линию обороны ВСУ Бахмут-Соледар-Северск.

Также Подоляка отметил, что план командующего СВО генерала Сергея Суровикина сейчас заключается в нанесении противнику как можно большего ущерба и в перемалывании его живой силы. В настоящий момент все удается, о чем говорит и недовольство киевского режима происходящим в Авдеевке и Артемовске. Там ВСУ несут огромные потери и рискуют вообще остаться без армии.

Отвечая на вопрос журналистов о Херсоне, Подоляка отметил, что считает отход из этого города ошибкой. Населенный пункт был плацдармом для похода на Одессу и Николаев, но сейчас его нет, а возвращения придется ждать длительное время.