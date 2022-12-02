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ВСУ столкнулись с нехваткой ракет для зенитных комплексов С-300, которые достались Украине ещё с советских времён. Киев намерен договориться с западными союзниками о поставках соответствующих боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников – пишет “Военное обозрение”.

По словам Резникова, С-300 в последнее время зарекомендовали с себя с лучшей стороны. Проблема в том, что на территории Украины не производятся ни сами комплексы, ни ракеты к ним. Единственным производителем является Россия. Сейчас ВСУ используют запасы снарядов, которые остались ещё со времён Советского Союза, но они уже на исходе. Между тем есть страны, где С-300 находятся на вооружении и там же есть запасы ракет. С этими странами Киев собирается вести соответствующие переговоры, уточнил Резников.

Ранее сообщалось, что Греция направит на Украину свои комплексы С-300 и ракеты к ним. Взамен греки получат американские системы ПВО Patriot

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