Военный эксперт Александр Артамонов прокомментировал очередную атаку ВСУ на аэродром стратегической авиации в Энгельсе и рассказал, какие методы защиты от подобных ударов должна использовать Россия.

Он отметил, что между украинской территорией и Энгельсом выстроено три линии противовоздушной обороны. Однако беспилотные аппараты ВСУ уже дважды минуют их и попадают лишь под удары ЗРК, расположенных в непосредственной близости от аэродрома.

«Думаю, что в первый раз, 2 декабря, был сбит аппарат при помощи “Панциря-СМ”, нашей новейшей системы: зона ответственности до 40 км, в высоту — до 15 км; 12 или 24 ракеты, в зависимости от комплектации; две скорострельные 30-мм пушки, с зоной ответственности до 4 км. Но думаю, что враги нашли дырку в обороне», – цитирует Артамонова портал Pravda.ru.

Первый вывод из украинских атак заключается в необходимости и дальше усиливать ПВО. Второй же предполагает использование российских беспилотников для таких же «анонимных» ударов по объектам на Украине.

«Чтобы не было подобных прилётов, можно сделать аналогичный анонимный прилёт по какому-то объекту, даже не на Украине. Ведь необязательно подписывать, что за беспилотник самоликвидировался при взрыве у главного логистического центра НАТО, поставляющего боеприпасы на Украину», – пояснил эксперт.

Он отметил, что в распоряжении ВС РФ должны появиться тяжелые БПЛА типа «Иноходца» и «Альтиуса», которые станут терзать военные объекты ВСУ подо Львовом. В случае же отправки Вашингтоном новых РСЗО HIMARS или других боевых систем необходимо атаковать границу между Украиной и Польшей, чтобы уничтожить вооружение еще до его попадания на фронт.