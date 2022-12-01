Биологи смогли вырастить модель пищевода из тканей человека в трехмерном виде. Это было сделано для того, чтобы иметь возможность исследовать этот орган в процессе поражения раком. Специалистами компании Johns Hopkins Medicine были взяты образцы человеческих тканей здорового пищевода эндоскопическим способом. На основе этих образцов и были выращены органоиды. Материал с исследованиями ученых был опубликован в научном издании Science Translational Medicine.

Стоит отметить, что органоид представляет собой живой биологический объект, внутренняя структура которого повторяет структуру необходимых органов. Однако органоиды обычно не похожи на органы. Их внешний вид напоминает маленькие «комки плоти». Но взаимодействие их клеток происходит на том же уровне, что и у настоящих органов. Именно поэтому специалисты прибегают к использованию органоидов в исследовательских целях.

Отмечается, что на органоидах проводят исследования по борьбе с раковыми опухолями, тем самым исключая исследования на живых пациентах.