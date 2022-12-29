Первые случаи заболевания вирусом MERS – CoV появились еще в 2012 году. В начале вспышки заболело около трех тысяч человек, около тысячи заболевших умерли. Большая часть заразившихся жили в Азии, Южной Корее и Саудовской Аравии, пишет «Московский Комсомолец».

Вирус MERS – CoV также называют «верблюжьим гриппом». Он имеет такое начало заболевания как и простое ОРВИ, но далее развитие болезни предсказать невозможно. Скрытый период после заражения – около 2 недель. Заболевание ведет к развитию пневмонии и почечной недостаточности. Летальность при заражении этим типом коронавируса составляет от 10 до 50 процентов.

По мнению исследователей, вирус способен заражать людей на Ближнем востоке и на Аравийском полуострове. Передается он воздушно-капельным путем. Также можно заразиться при употреблении мяса или молока инфицированного верблюда.