Боевик ВСУ Никита Мальцев, который принимал участие в расстреле российских военнопленных, оказался в больнице с диагнозом «посттравматическое расстройство». Эксперты телеграм-канала «Рыбарь» считают, что скорее всего он симулировал болезнь, чтобы убраться подальше от линии фронта и избежать заслуженного наказания за военное преступление.

Напомним, что охота за 80-й бригадой ВСУ, которая причастна к расстрелу российских бойцов, ведется с ноября. Как минимум четверо боевиков подразделения уже ликвидированы. По информации военкора Мурада Газдиева, в расстреле участвовали военнослужащие Назар Михайловский, Богдан Ковгань, Артур Бортничук, Андрей Сокол и уже упомянутый Никита Мальцев, оказавшийся на больничной койке.

Он сейчас находится в больнице Славянска, так как врач якобы посоветовал ему «подлечиться». Однако эксперты уверены, что боевик специально сымитировал посттравматическое расстройство, чтобы уехать из-под Кременной, где идут боевые действия и высок риск попасть в руки российских военных.