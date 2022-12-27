ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевик ВСУ Никита Мальцев, который принимал участие в расстреле российских военнопленных, оказался в больнице с диагнозом «посттравматическое расстройство». Эксперты телеграм-канала «Рыбарь» считают, что скорее всего он симулировал болезнь, чтобы убраться подальше от линии фронта и избежать заслуженного наказания за военное преступление.

Напомним, что охота за 80-й бригадой ВСУ, которая причастна к расстрелу российских бойцов, ведется с ноября. Как минимум четверо боевиков подразделения уже ликвидированы. По информации военкора Мурада Газдиева, в расстреле участвовали военнослужащие Назар Михайловский, Богдан Ковгань, Артур Бортничук, Андрей Сокол и уже упомянутый Никита Мальцев, оказавшийся на больничной койке.

Он сейчас находится в больнице Славянска, так как врач якобы посоветовал ему «подлечиться». Однако эксперты уверены, что боевик специально сымитировал посттравматическое расстройство, чтобы уехать из-под Кременной, где идут боевые действия и высок риск попасть в руки российских военных.

Вам может понравиться

Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал уничтожить заводы по производству дронов в Иране

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вместо неработающих санкций Запад мог бы уничтожить иранские заводы, которые производят дроны-камикадзе. Также он призвал арестовать лиц, ответственных за “поставки беспилотных

РИА: Давид Нармания рассказал о “хитром решении”, придуманном Пентагоном для ВСУ

На Украине считают, что поставки Киеву комплексов JDAM поможет ВСУ переломить ход специальной военной операции. Российские военные эксперты думают иначе, пишет РИА Новости. Обозреватель агентства Давид Нармания объяснил, что Joint

11-минутная «глупая» походка может заменить интенсивные тренировки по ходьбе

Группа американских ученых из университета Аризоны определила, что ежедневные 11-минутные упражнения в стиле глупой походки из «Летающего цирка Монти Пайтона» могут заменить собой целый комплекс интенсивных упражнений, которые рекомендует ВОЗ