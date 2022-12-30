В минувшее воскресенье группа украинских диверсантов предприняла попытку прорыва через границу России в Брянской области. Сделать этого не удалось, так как боевики вышли прямо на подразделение российских пограничников.

В завязавшейся перестрелке с применением огнестрельного оружия нарушители границы были уничтожены. Об этом рассказывали военные корреспонденты в нескольких телеграм-каналах, которые также опубликовали видеозапись с места.

Сообщается, что боевики имели при себе самодельные взрывные устройства и намеревались организовать теракт. Кроме того, у них были средства связи и навигации. Вооружили диверсантов натовскими SIG SAUER.

Издание «Московский комсомолец» рассказало, что в группу диверсантов входили 19-летний Богдан Лягов (“Апполон”), Юрий Горовец (“Святоша”), Тарас Карпюк (“Тарасий”) и сапер Максим Михайлов (“Непейпиво”). Первый из них часто высказывал свои русофобские взгляды и даже грозил «похоронить Москву». Также Лягов демонстрировал слишком уж уверенное поведение, считая себя «бессмертным».