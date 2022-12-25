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Турция начала разработку беспилотного аппарата Anka 3, прототип которого уже в следующем году выйдет на полевые испытания. Портал «Военное обозрение» сообщил, что созданием дрона занимается дочерняя компания корпорации Turkish Aerospace Industries TUSAŞ Engine Industries.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что с появлением нового БПЛА уровень подобных аппаратов существенно возрастет. Это малозаметный боевой дрон с реактивным двигателем, который будет выделяться на фоне аналогов увеличенной грузоподъемностью, высокой скоростью и маневренностью.

На изображении, которое появилось в Сети, хорошо заметна схожесть турецкого беспилотника с российским БПЛА «Охотник», так как в основу обоих аппаратов положена схема «летающее крыло».

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