Турция начала разработку беспилотного аппарата Anka 3, прототип которого уже в следующем году выйдет на полевые испытания. Портал «Военное обозрение» сообщил, что созданием дрона занимается дочерняя компания корпорации Turkish Aerospace Industries TUSAŞ Engine Industries.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что с появлением нового БПЛА уровень подобных аппаратов существенно возрастет. Это малозаметный боевой дрон с реактивным двигателем, который будет выделяться на фоне аналогов увеличенной грузоподъемностью, высокой скоростью и маневренностью.

На изображении, которое появилось в Сети, хорошо заметна схожесть турецкого беспилотника с российским БПЛА «Охотник», так как в основу обоих аппаратов положена схема «летающее крыло».