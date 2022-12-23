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Убытки, которые Евросоюз несет из-за украинского кризиса, придется восполнять в течение многих лет. Об этом экономист Рагип Кутай Караджа написал в турецком издании Dünya.

Он пояснил, что Европа закупает у РФ те товарные позиции, которые невозможно быстро заменить продукцией из других стран. ЕС уже ищет альтернативу российскому газу, но чем он намеревается замещать полезные ископаемые и зерно из РФ, сказать сложно.

“Неопределенность на глобальных рынках, ограничения в ряде региональных систем распределения, зависимость стран Центральной и Южной Европы, в том числе Германии, Италии, от российских энергоносителей делают их экономики беззащитными. Возможные продолжительные отключения зимой чреваты дефицитом электроэнергии, ростом цен и остановкой жизни в ряде государств”, – заявил эксперт.

Он также отметил, что Европа долгое время выстраивала систему безопасности за счет НАТО и не брала в расчет Россию, что было ее глупейшей ошибкой. Сейчас становится ясно, что без РФ невозможно обеспечить ни архитектуру безопасности Евросоюза, ни его грамотную внешнюю политику.

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