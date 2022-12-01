Российские ВС продолжают уверенное наступление на Артемовском направлении, несмотря на подкрепление, которое Киев перебрасывает в город. Противник несет огромные потери, но продолжает отчаянно сопротивляться, надеясь удержать контроль над стратегически важным населенным пунктом.

Также подразделения ВС РФ ведут бои в районе Сватово и Кременной. Именно там действует украинская 80-я штурмовая бригада. Боевики этого подразделения жестоко издевались над российскими пленными, поэтому отношение к ним особое, пишет портал “Военное обозрение”.

Бойцы ВС РФ действуют сейчас максимально слаженно и жестко – они поставили перед собой цель найти всех нацистов, которые пытали и убивали военнопленных, после чего наказать их по законам военного времени. И они не остановятся, пока не достигнут этой цели.