Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зимой киевскому режиму не удастся организовать полномасштабное наступление из-за нехватки оружия, боеприпасов и личного состава. После осенней компании ВСУ совершенно обескровлены, а новые ресурсы раньше весны им не получить, уверен политолог Семен Багдасаров.

В интервью изданию “Царьград” он отметил, что российская армия наступает лишь на нескольких стратегически важных участках фронта. На остальных она спокойно удерживает оборону. Командование давно проанализировало и учло все допущенные ранее ошибки, поэтому сейчас даже украинские и западные эксперты заявляют, что ВС РФ становятся совершенно другими.

ВСУ же растратили силы и поставляемое Западом вооружение на относительно успешное осеннее контрнаступление. Сейчас у них нет ресурсов для эффективных атак. Если же они по приказу президента Украины Зеленского будут пытаться идти на лобовой штурм, то весны просто не доживут.

Вам может понравиться

Названы регионы-лидеры России по борьбе с вредными привычками

Курение, алкоголизм и наркомания меньше всего распространены в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Эти регионы России заняли соответственно третье, второе и первое места в рейтинге, который составило агентство РИА “Новости”. По

Политолог Михайлов проинформировал о приближающейся катастрофе ВСУ

Не исключено, что Артемовск уже к концу декабря окажется под контролем ВС РФ, считает политолог Евгений Михайлов. Он пояснил, что ВСУ в настоящий момент не в состоянии оказывать какое-либо сопротивление

Военный ВС РФ отогнал подальше горящий грузовик «Урал» с боеприпасами и спас сослуживцев от гибели

Российский военный спас жизнь себе и своим сослуживцам, совершив настоящий подвиг, рассказал телеграм-канал “Работайте, братья!”. Боец отогнал грозящий взорваться загоревшийся автомобиль с боеприпасами подальше от своего подразделения. “Урал” загорелся в