Зимой киевскому режиму не удастся организовать полномасштабное наступление из-за нехватки оружия, боеприпасов и личного состава. После осенней компании ВСУ совершенно обескровлены, а новые ресурсы раньше весны им не получить, уверен политолог Семен Багдасаров.

В интервью изданию “Царьград” он отметил, что российская армия наступает лишь на нескольких стратегически важных участках фронта. На остальных она спокойно удерживает оборону. Командование давно проанализировало и учло все допущенные ранее ошибки, поэтому сейчас даже украинские и западные эксперты заявляют, что ВС РФ становятся совершенно другими.

ВСУ же растратили силы и поставляемое Западом вооружение на относительно успешное осеннее контрнаступление. Сейчас у них нет ресурсов для эффективных атак. Если же они по приказу президента Украины Зеленского будут пытаться идти на лобовой штурм, то весны просто не доживут.