Украинские реактивные системы залпового огня, обстрелявшие Донецк, должны были находиться в зоне видимости российских войск. Почему их не до сих пор не уничтожили – это загадка, рассказал порталу “Царьград” военный эксперт Виктор Баранец.

Он отметил, что пока ВС РФ не начнут тотальное уничтожение украинских РСЗО, обстрелы столицы ДНР будут продолжаться.

“Неужели нашему командованию не известно, где они стоят, или они не могут засечь точки, позиции, с которых обстреливают эти “Грады” и сравнять всю ту территорию, с которой ведётся огонь по Донецку? Вот просто загадка”, – недоуменно заявил Баранец.

Эксперт напомнил, что Донбасс уже является частью России, поэтому его обстрелы – это “издевательство” над всей страной. В распоряжении ВС РФ имеются боевые системы, способные уничтожить вражеские РСЗО, но почему-то они не задействуются для этой цели.