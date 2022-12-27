ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские вооружённые силы планируется серьёзно перестроить, взяв многие элементы из армии времён Советского Союза. Об этом сообщает телеканал “Царьград”, анализируя недавнее заседание коллегии Министерство обороны РФ.

Указывается, что российские власти готовы отказаться от не оправдавших себя нововведений. Так, предполагается возврат к дивизионной структуре, которая лежала в основе ВС СССР и Российской Империи. В рамках этой инициативы создадут дивизии морской пехоты, ВДВ и так далее. Предполагается также, что усилится взаимодействие между ВКС России и сухопутными силами – в состав каждой дивизии и танковой армии включат авиационные подразделения.

На усиление армии будет работать мера по увеличению её численности до 1,5 миллионов человек, и контрактников – почти до 700 тысяч. Со временем контрактники в зоне специальной военной операции должны заменить тех, кто призван на службу в рамках частичной мобилизации.

“Трансформация Вооружённых сил – явный показатель того, что Россия готовится выживать в новом мире”, – резюмирует “Царьград”.

Ранее эксперты предполагали, что армия России в будущем будет делать ставку на специалистов-контрактников. Для этого в том числе планируется повысить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а также улучшить условиях прохождения службы для тех, кто готов связать свою жизнь с армией.

Вам может понравиться

РИА Новости: Пентагон отправит на Украину комплекты JDAM для высокоточных авиабомб

Украина получит комплекты JDAM, которые дают возможность превращать неуправляемые авиабомбы в высокоточные, рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания. Он отметил, что комплекты действительно дают возможность создавать корректируемые бомбы из обычных

Военный эксперт Рожин сообщил о схожести провокаций ВСУ в Херсоне и Краматорске

Субботний удар по Херсону, в котором Киев обвиняет Россию, на самом деле был провокацией ВСУ. При этом он очень напоминает атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, которую Киев провел в

МО России: При попытке атаки беспилотника ВСУ в Энгельсе авиатехника не пострадала

Находившиеся на взлетной полосе аэродрома в Энгельсе самолеты повреждений не получили, заявляет Минобороны РФ в сообщении о ночной атаке на авиабазу. Напомним, что ранее в Сети появились многочисленные видео с