Российские вооружённые силы планируется серьёзно перестроить, взяв многие элементы из армии времён Советского Союза. Об этом сообщает телеканал “Царьград”, анализируя недавнее заседание коллегии Министерство обороны РФ.

Указывается, что российские власти готовы отказаться от не оправдавших себя нововведений. Так, предполагается возврат к дивизионной структуре, которая лежала в основе ВС СССР и Российской Империи. В рамках этой инициативы создадут дивизии морской пехоты, ВДВ и так далее. Предполагается также, что усилится взаимодействие между ВКС России и сухопутными силами – в состав каждой дивизии и танковой армии включат авиационные подразделения.

На усиление армии будет работать мера по увеличению её численности до 1,5 миллионов человек, и контрактников – почти до 700 тысяч. Со временем контрактники в зоне специальной военной операции должны заменить тех, кто призван на службу в рамках частичной мобилизации.

“Трансформация Вооружённых сил – явный показатель того, что Россия готовится выживать в новом мире”, – резюмирует “Царьград”.

Ранее эксперты предполагали, что армия России в будущем будет делать ставку на специалистов-контрактников. Для этого в том числе планируется повысить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а также улучшить условиях прохождения службы для тех, кто готов связать свою жизнь с армией.