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Около 1:35 в ночь на понедельник, 26 декабря украинский беспилотник снова атаковал аэродром стратегической авиации в Энгельсе. ПВО своевременно сбила БПЛА, однако в результате падения обломков трое военнослужащих погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Беспилотный аппарат был уничтожен на подлете к аэродрому, поэтому ни один из стратегических самолетов, находящихся на базе, повреждений не получил, отмечается в военном ведомстве РФ.

Напомним, что это уже вторая атака украинских дронов на аэродром в Энгельсе под Саратовом. По неофициальной информации, первый удар наносился старыми советскими беспилотниками Ту-141 «Стриж», которые были модернизированы Киевом при участии западных инженеров.

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