Голливудский актер Том Круз предпочитает обращаться к своим фанатам очень необычными способами. На этот раз актер решил сделать видеообращение к своим поклонникам во время осуществления прыжка из самолета. Видеоролик был выложен на канале Paramount Pictures.

В своем видеобращении Том Круз благодарит своих поклонников за невероятную поддержку. Также он сообщил, что на данный момент проходят съемки новой части фильма «Миссия невыполнима». Отмечается, что в видео попал режиссер фильма Крис Маккуори. Он обратился к Тому с просьбой поторопиться.

Стоит отметить, что фильм с участием знаменитости под название «Топ Ган: Мэверик» будет транслироваться в онлайн-кинотеатре Paramount+ 22 декабря. Картина собрала в основном положительные отзывы зрителей а также критиков. В прокате лента собрала более 1.5 миллиардов долларов.

Что касается следующей части «Миссия невыполнима» под названием Dead Reckoning Part One, то ее премьера должна состояться в июле 2023 года.