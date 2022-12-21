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Российские ВС успешно используют в ходе специальной военной операции беспилотные аппараты Mavic. Эти компактные дроны способны не только проводить разведку и корректировать артиллерийский огонь, но и наносить удары самостоятельно. Видеозапись одного из таких эпизодов опубликовал портал “Русская весна”.

На кадрах видно, как после атаки беспилотника раздается мощный взрыв, от которого у грузового автомобиля сама по себе открывается дверь. Также удары наносятся и по другой технике противника, выводя ее из строя и уничтожая личный состав.

Точных данных по количеству ликвидированных боевиков пока нет. Также в настоящий момент неизвестно, на каком из направлений фронта осуществлялась показанная на видео атака.

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