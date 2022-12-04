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Для Германии помощь Украине превратилась в серьезную проблему, так как запасы оружия на складах бундесвера быстро истощаются. В эфире Times Radio на эту тему высказался эксперт Оливер Муди, отметивший, что в случае вооруженного столкновения ФРГ сможет вести интенсивные бои не более двух дней.

Муди заявил, что сейчас задача Германии – восстановить запасы оружия и обороноспособность страны. Но сделать это не так просто. Последние годы Берлин постоянно уменьшал суммы, выделяемые на армию, поэтому сейчас потребуется не меньше 20 миллиардов евро, чтобы компенсировать потери.

Эксперт отметил, что проблемы с обороноспособностью возникли практически у всех стран Европы. Но столь серьезно пострадала только Германия.

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