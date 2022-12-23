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Пользователь TikTok рассказала, что по новогодним подаркам можно определить, изменяет ли мужчина или нет. Своими наблюдениями она поделилась с аудиторией популярного интернет-сервиса TikTok.

В своем видео Шеннон Хилл рассказала, что существует верный способ вычислить, завел ли мужчина себе кого-либо на стороне. Она отметила, что будучи еще студенткой колледжа, устроилась в магазин парфюмерии на подработку продавцом-консультантом торговой марки Chanel. Перед новогодними праздниками наплыв мужчин в магазин был особо велик. Во время того, как девушка консультировала мужчин относительно парфюмов, она и научилась вычислять изменников.

Некоторые мужчины, выбирали два одинаковых парфюма и просили для них отдельные подарочные упаковки. Таким образом, мужчины выбирали одинаковый запах и для жены, и для любовницы. А все для того, чтобы не вызывать лишних подозрений. Она подчеркнула, что чаще всего выбор мужчин, ведущих двойную жизнь, падал на универсальные запахи, которые предпочитают многие женщины. Такими духами являются Coco Mademoiselle, их чаще всего и приобретали мужчины по два флакона.

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