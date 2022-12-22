Президент Украины Зеленский вполне мог выступить перед Конгрессом и в режиме видеоконференции, однако он отправился в Вашингтон лично. Это может означать раскол Запада по вопросу военной помощи Киеву, пишет британское издание The Telegraph.

Обозреватель из Великобритании напомнил, что украинская армия столкнулась на фронте с серьезными сложностями, поэтому визит Зеленского в Соединенные Штаты на этом фоне выглядит немного странно. Единственной причиной, заставившей его покинуть собственную страну в такой момент, может оказаться разрушение единства Запада, его “твердой” позиции относительно поставок оружия и финансовой поддержки Украины.

Журналист напомнил, что Франция, Германия и еще ряд стран Евросоюза все чаще поднимают тему переговоров и уступок России со стороны как Киева, так и самого ЕС. Это означает, что Москва выбрала правильную стратегию поведения. Страны Европы начинают понимать, что если санкции против РФ сохранятся и до следующей зимы, они могут нанести смертельный удар всему континенту.

По мнению автора статьи, Запад продолжает затягивать конфликт, что негативно скажется на выборах в ряде стран. Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден в такой ситуации вряд ли удержатся на своих постах.