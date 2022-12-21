Пользователь социальной сети Reddit написал о том, что находится в тупике от просьбы своего дедушки, который хочет разыграть всех присутствующих на его похоронах людей. Пост молодого человека заинтересовал британское издание The Mirror.

Молодой человек поведал о том, что его пожилой дедушка в скором времени уже может умереть. И зная об этом, пожилой человек попросил своего внука исполнить его последнюю просьбу. Его желанием является рассылка сообщения с телефона покойного всем присутствующим на похоронах. В сообщении должна быть выражена благодарность от имени покойного к каждому человеку.

Внук признается, что такая просьба умирающего деда поставила его перед дилеммой. С одной стороны он хочет исполнить последнюю волю своего деда. Но с другой стороны – боится напугать всех, кто придет на похороны.

Большинство комментаторов сочли данную затею вполне хорошей идеей. Некоторые из пользователей предложили, что пока дедушка жив, записать голосовое сообщение. Таким образом, внук выполнит волю дедушки и в тот же момент снимет с себя ответственность за такую проделку.