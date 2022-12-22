Сплочённость, которая наблюдается сейчас между США и НАТО по поводу ситуации на Украине, может исчезнуть, если боевые действия затянутся. В этом случае Вашингтон будет руководствоваться собственными интересами и свернёт помощь Киеву. Такое мнение высказал эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман в своей статье для издания The Hill – передаёт ТАСС.

Специалист рассказал, что стратегия США, которой придерживаются Североатлантический блок и страны Евросоюза, заключается в том, чтобы поставлять оружие Киеву исключительно для выживания, а не для вытеснения России, чтобы не спровоцировать Москву на более масштабный конфликт. Но бесконечно так продолжаться не может, и в какой-то момент США начнут руководствоваться своими интересами. Вполне вероятно, считает Уллман, что Белый дом со временем поступит так, как поступил президент Дональд Трамп, который договорился о выводе войск из Афганистана с “Талибаном” (террористическая организация, запрещена в РФ), а не с местным правительством.

В то же время Уллман отмечает, что пока наиболее вероятным вариантом развития событий видится затягивание военного противостояния между Киевом и Москвой. При этом США, по мнению специалиста, следовало бы обеспечить долгосрочную поддержку Украины.